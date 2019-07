Opknapbeurt voor voetpaden in Diepestraat, Wastijnestraat en Beekakkerstraat Nele Dooms

15 juli 2019

16u12 6

Een aannemer start deze week met de heraanleg van de voetpaden in de Beekakkerstraat in Sint-Gillis. Na de bouwvakantie zijn de voetpaden van de Diepestraat aan de beurt. De werken kaderen in een prioriteitenplan van het Dendermondse stadsbestuur, waarbij elk jaar een aantal voetpaden die in slechte staat verkeren onder handen genomen worden. Ofwel krijgen ze een opknapbeurt, ofwel worden ze verwijderd als ze zelden worden gebruikt of er goede alternatieven in de onmiddellijke buurt zijn. Op de plaats waar voetpaden verdwijnen, komt er gras in de plaats. Het stadsbestuur besliste om de voetpaden in de Diepestraat, Wastijnestraat en Beekakkerstraat te vernieuwen en de voetpaden langs de parkzijde weg te nemen. De Wastijnestraat kwam eerder al aan de beurt.