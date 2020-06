Opknapbeurt voor Lambroeckkapel zal ruim 130.000 euro kosten Nele Dooms

09 juni 2020

12u39 3 Oudegem Totaal verloederd, zo staat de Lambroeckkapel in Oudegem er momenteel bij. Maar beterschap is in zicht: er is geld voorzien voor een restauratie. Al zal die liefst 132.643 euro kosten.

De kapel van Onze Lieve Vrouw van Lambroeck is één van de meest gekende kapellen in Oudegem en duidelijk herkenningspunt in het dorp, gelegen langs de Lambroeckstraat, tussen Hoekstraat en Bosstraat. Maar ondertussen heeft het bouwwerk wel zijn beste tijd gehad. De tand des tijds en wisselende weersomstandigheden hebben al voor heel wat slijtage aan het gebouw gezorgd.

Oppositieraadslid Tom Bogman vroeg het Dendermondse stadsbestuur naar een stand van zaken in dit dossier. “Want het is duidelijk dat een restauratie van deze kapel, beschermd als monument, zich opdringt”, zegt hij.

Er is alleszins al een architectenbureau bezig met een restauratiedossier. Daaruit blijkt dat een opknapbeurt al gauw liefst 132.643 euro zou kosten. De financiële middelen hiervoor blijken ondertussen opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek. Bedoeling is om bij Onroerend Erfgoed de maximale subsidie aan te vragen. Een dossier hiervoor werd eind april ingediend.

“Goed nieuws, maar dit had misschien wel vroeger mogen gebeuren”, meent Bogman. “Deze kapel is een icoon voor ons dorp en het is jammer ze zo verloederd te zien. Sneller ingrijpen had misschien kunnen voorkomen dat restauratiekosten zo hoog zouden oplopen. Hopelijk kunnen de werken snel aanvangen zodat de kapel in ere hersteld wordt.”