Opknapbeurt voor jaagpad aan Schelde volgt in 2021 Nele Dooms

29 juni 2020

11u48 0 Schoonaarde/Appels Er is beterschap in zicht voor het jaagpad langs de Schelde tussen Appels en Schoonaarde. De Vlaamse Waterweg voorziet een opknapbeurt volgend jaar.

Fietsen langs de Schelde zit in de lift en dus is ook het jaagpad tussen Appels en Schoonaarde erg geliefd. Ondanks het veelvuldig gebruik, ligt dit jaagpad er echter niet volledig verhard bij. Voor fietsers is de situatie daar dus allerminst comfortabel. “Het is een soort halfverharding die qua uitvoering niet perfect ligt volgens de regels van de kunst”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “Daarom stelden we aan de Vlaamse Waterweg, beheerder van dit jaagpad, de vraag om een betere verharding te voorzien. We suggereerden om dit stuk te asfalteren.”

De Vlaamse Waterweg gaat bevestigend in op het verzoek. De dienst bevestigde zopas aan het Dendermondse stadsbestuur dat ze het jaagpad zal verharden. Deze werken zullen in 2021 plaatsvinden.