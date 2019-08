Opknapbeurt en uitbreiding voor Finse piste Nele Dooms

08 augustus 2019

14u18 1

De Finse piste op de sportcampus van Sint-Gillis-Dendermonde in het nieuw en langer dan voordien. Dat moet tegen het einde van deze maand een feit zijn. Stadspersoneel is momenteel volop bezig de laatste hand te leggen aan het project. Daardoor zullen recreatieve lopers binnenkort op de vernieuwde Finse piste kunnen lopen. De lus is ongeveer 900 meter lang, in een groen decor. “De afstand is met 200 meter uitgebreid”, zegt schepen van Sport Nele Cleemput (CD&V). “Het oudere gedeelte is bovendien helemaal heraangelegd. De verse houtsnippers zorgen voor een ideale ondergrond voor joggers en lopers. Het is comfortabel en voorkomt blessures omdat de houtsnippers voor demping zorgen waardoor gewrichten minder belast worden. We hebben met deze piste een ideaal project om in de buitenlucht te sporten of te bewegen.”