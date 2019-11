Opgepast met die gsm! Tarkett sensibiliseert tijdens Safety Day rond veiligheid op de werkvloer Nele Dooms

04 november 2019

15u42 5 Dendermonde Tarkett, het vroegere bedrijf Desso dat aan de Robert Ramlotstraat in Sint-Gillis-Dendermonde tapijten produceert, zet actief in op het vermijden van arbeidsongevallen. Daarom vond maandag een ‘Tarkett Safety Day’ plaats. Aan de hand van interactieve workshop maakte het personeel kennis met mogelijke gevaren op de werkvloer. En dat met één doel: het aantal arbeidsongevallen op nul houden.

‘I think twice before acting’. Dat was de rode draad doorheen de Safety Day bij Tarkett. “We willen er de werknemers zoveel mogelijk attent op maken dat ze zich bewust moeten zijn van hun activiteiten en de bijhorende risico’s”, zegt Wim Van Medegael van Tarkett. “De workshops die plaatsvinden zijn daarom heel gevarieerd en hebben vooral tot doel het personeel bewust te maken van welke gevolgen bepaalde handelingen kunnen hebben. Zo zijn er tips en tricks over hoe medewerkers met mogelijk obstakels op en buiten de werkvloer op een veilige manier kunnen omgaan. Ook afleiding op het werk, door bijvoorbeeld met de GSM bezig te zijn, komt aan bod, net als thema’s zoals ergonomie, correct omgaan met blusmiddelen, gevaren van de dode hoek bij vrachtwagens en het veilig vergrendelen van machines.”

Tarkett zet er bewust op in. “Veiligheid op de werkvloer is immers niet alleen afhankelijk van een goede techniek en een efficiënte organisatie, maar ook van bewustwording en gedragsverandering bij medewerkers”, zegt Van Medegael. “We merken overduidelijk de resultaten van zo’n Safety Day. Werknemers letten beter op en vaak komen op zo’n dag ook opmerkingen los, waardoor extra maatregelen getroffen worden om de veiligheid nog meer te verhogen en bepaalde regels te verscherpen. Bovendien wordt het taboe rond onveilig gedrag of situaties doorbroken. Daarom hebben we dit jaar overigens ook de medewerkers van sales en marketing bij de Safety Day betrokken.”

Nut bewezen

Cijfers bewijzen het nut van het initiatief. Sinds 2016 is het aantal arbeidsongevallen met zware letsels bij Tarkett tot nul terug gebracht. En het aantal EHBO’s is in diezelfde periode gedaald met meer dan 80 procent. Daarbij lag de focus vooral op het voorkomen van kleinere snijwondjes. Tarkett maakt het huidig record aan aantal dagen zonder ongevallen zichtbaar bij de ingang van het bedrijf.