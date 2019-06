Opgelet: afvalophaling Verko begint volgende week vroeger in de ochtend Nele Dooms

20 juni 2019

Afvalintercommunale Verko, actief in onder andere Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Hamme en Berlare, zal de afvalinzameling volgende week vroeger laten beginnen. Het gaat om een tijdelijke maatregel van 24 juni tot en met vrijdag 28 juni. Aanleiding is de hittegolf die aangekondigd wordt. Door de verwachte stijgende temperaturen, gaan de vuilnismannen vroeger in de ochtend aan het werk om de middaghitte te ontwijken. Ze zullen al om 6 uur ’s ochtends starten in plaats van 7 uur. Verko vraagt de inwoners daarom om hun afval al de avond voordien buiten te zetten, zodat het zeker op tijd klaar staat.