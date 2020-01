Openbaar onderzoek rond twee nieuwe windturbines gestart: actiecomité Weet Wat Waait plant buurtvergadering Nele Dooms

17 januari 2020

15u40 0 Dendermonde Het actiecomité Weet Wat Waait, dat zich verzet tegen de komst van twee nieuwe windmolens in Grembergen, plant een informatievergadering. Aanleiding is de start van het openbaar onderzoek naar aanleiding van de aanvraag van Eoly bij de provincie voor de realisatie van de windturbines.

Eoly is de groene energieproducent en -leverancier van Colruyt Group. Die wil twee nieuwe windturbines inplanten langs de N41, tussen de Vlassenbroekbrug en de grens met Hamme. Eén turbine zou langs de oostelijke kant moeten komen, de andere aan de westelijke kant, tussen Voortweg en Bankveldstraat.

“Deze mastodonten zijn 180 meter hoog en hebben een rotordiameter van 132 meter, wat gelijk is aan twee voetbalvelden”, zegt Herman Verberckmoes van Weet Wat Waait. “Ze zijn nog eens 40 meter hoger dan de turbines in het Hoogveld en in de Hekkenhoek. De locatie voor deze windmolens vinden wij ongelukkig gekozen, op minder dan 250 meter van woningen en vlakbij natuurgebied Grembergen Broek, Groot Schoor en Vlassenbroek. Omdat deze giganten zo dichtbij komen, is het zeker dat heel wat inwoners in Grembergen en Vlassenbroek geluidshinder en slagschaduw zullen ondervinden. Dit kan zeer storend en schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier.”

Weet Wat Waait verzet zich daarom tegen de komst van de windmolens. Eerder vonden al protestacties plaats, maar nu het openbaar onderzoek rond het dossier gestart is, steekt het comité nog een tandje bij. Tijdens een buurtvergadering wil het buurtbewoners en andere geïnteresseerden informeren over het dossier. “Daarbij benadrukken we dat we niet tegen groene en hernieuwbare energie zijn, maar dit niet ten koste mag zijn van mens, dier en natuur”, klinkt het. “De locaties moeten op een correcte manier gekozen worden.”

De infovergadering vindt plaats op maandag 27 januari. Aanwezigen krijgen er meer uitleg over waar de turbines precies zouden komen en over geluid en slagschaduw. Geïnteresseerden kunnen om 20 uur terecht in Zaal De Grind van de VLEK-school, in de Rootjensweg in Grembergen.