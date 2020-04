Open Vld pleit voor groendaken op bushokjes Nele Dooms

20 april 2020

17u46 4 Dendermonde Oppositiepartij Open Vld van Dendermonde pleit voor groendaken op bushokjes in Dendermonde. Dat kan met vetplanten. De kans bestaat dat langs de Leopoldlaan de eerste exemplaren komen.

In Utrecht zijn bushokjes met groendaken al een vast gegeven en ook steden als Leuven, Gent en Hasselt gingen er eerder mee aan de slag. Nu vraagt de Dendermondse oppositiepartij Open Vld om ook in Dendermonde een gelijkaardig initiatief uit te bouwen. “Er zijn immers verschillende voordelen”, zegt gemeenteraadslid Laurens Hofman. “De groendaken zorgen voor een gezondere leefomgeving en meer biodiversiteit. Vetplanten zijn immers erg in trek bij vlinders en bijen en zorgen voor voedsel voor insecten. Maar groendaken zorgen ook voor verkoeling bij hitte, een vermindering van fijn stof, schonere lucht en absorptie van regenwater.”

Open Vld hoopt dat het Dendermondse stadsbestuur het voorstel wil onderzoeken, samen met de private partner die de bushokjes op het grondgebied beheert. “Natuurlijk moeten niet alle bushokjes tegelijk aangepakt worden”, zegt Hofman. “Het lijkt ons optimaal om met enkele bushokjes een pilootproject te starten. Na een geslaagde testfase kunnen de andere bushokjes gefaseerd aan de beurt komen bij renovaties of vervangingen.”

Schepen van milieu en mobiliteit Marius Meremans (N-VA) staat niet weigerachtig tegenover het voorstel. “Al is dit geen evident project”, zegt hij. “De stad heeft 56 bushokjes. De kostprijs om die allemaal te voorzien van groendaken zou niet min zijn. Op de Leopoldlaan biedt zich wel een opportuniteit aan. We bekijken een herinrichting van deze straat, ook op vlak van openbaar vervoer. Daarbij zouden we de ontwerper kunnen vragen om ook de vier bushaltes daar mee te nemen om te voorzien van groendaken.”