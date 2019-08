Open Air moeten centen opleveren voor goed doel Nele Dooms

21 augustus 2019

18u01 0 Dendermonde De Dendermondse vzw Bastion V organiseert op zaterdag 24 augustus voor de tweede keer ‘Open Air’. Het openluchtfeest moet centen in het laatje brengen voor het goede doel. De opbrengst gaat integraal naar een organisatie die werkt met vluchtelingen.

De vzw Bastion V werd drie jaar geleden opgericht en is vooral bekend van de Lumenfeestjes in de Zep, aan de Leopold II-laan. “We wilden het nachtleven in Dendermonde wat extra dynamiek geven voor twintigers en dertigers”, zegt voorzitter Vincent Glas. “Onze feestjes hadden succes en dus besloten we ook regelmatig een goed doel te steunen. Door de Open Air vorig jaar konden we zo 1.700 euro overmaken aan Rebuild Gili, een ngo die de Gili-eilanden helpt heropbouwen na de aardbevingen in Indonesië.”

De Open Air is een feestje in openlucht, ter hoogte van het Sas in Dendermonde. Het evenement vindt overdag plaats, maar krijgt dit jaar ook een afterparty in de Zep. Open Air is toegankelijk voor iedereen en start om 14 uur. Meer info is te vinden op Facebook vinden onder de naam ‘Bastion V Open Air #2'.