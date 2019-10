Opdracht met geurtje aan voor brandweer: vrachtwagen verliest kleine hoeveelheid slachtafval Koen Baten

31 oktober 2019

21u48 0 Dendermonde De brandweer van Dendermonde kreeg deze avond een oproep voor een niet zo fris ruikende karwei. Een vrachtwagen die op het Hoogveld passeerde en via de Mechelsesteenweg naar de N41 reed verloor een deel van zijn lading slachtafval.

Het slachtafval kwam terecht op de rijbaan en zorgde voor geurhinder. De brandweer werd er bijgehaald en zij kwamen het goedje opkuisen. Mogelijks ging het om enkele darmen van een dier. De rijbaan werd grondig gereinigd om de geur weg te krijgen.

Het slachtafval wordt nu tijdelijk opgeslagen en zal daarna overgebracht worden naar Rendac in Denderleeuw. Afgelopen zomer verloor ook een vrachtwagen al een lading slachtafval in Dendermonde. Het ging toen om kippen en de hoeveelheid was veel groter. Een rijstrook was deze avond afgesloten voor het verkeer wat voor lichte vertraging zorgde.