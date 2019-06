Opblaasattractie in zwembad Olympos Nele Dooms

27 juni 2019

Naar aanleiding van het einde van het schooljaar zorgt zwembad Olympos voor een extra in het water. De ‘einde-schooljaar-activiteit’ is een jaarlijkse traditie. Op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 juni zal er telkens een ‘vette attractie’ in het water liggen. Bovendien kunnen bezoekers op vrijdag, net zoals vorig jaar, opnieuw genieten van lekkere gratis frietjes bij hun zwembeurt. De frietjes worden gebakken tussen 14 en 19 uur. Iedereen is welkom.