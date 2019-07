Opbergruimte en fietsenstalling aan KTA gaan in vlammen op, brandstichting niet uitgesloten Koen Baten

03 juli 2019

22u10 22 Dendermonde Aan het Koninklijk Atheneum op de Zuidlaan in Dendermonde is deze avond een korte maar hevige brand ontstaan aan een berghok en de fietsenstalling van de school. Het vuur werd opgemerkt omstreeks 20.45 uur. Er was een hevige rookontwikkeling en de vlammen sloegen al door het dak van de berging.

De brandweer van Dendermonde kon voorkomen dat het vuur zich verder zou verspreiden. “Onder het afdak lagen enkele grasmatten die snel vuur vatten. Ook het dak is van hout en was daardoor snel in vlammen opgegaan", zegt officier Marc De Loose. “Door de vlammen ging ook een deel van de fietsenstalling verloren", klinkt het. Voor een heel korte periode was er een grote zwarte rookpluim te zien over de stad.

Het wordt niet uitgesloten dat de brand werd aangestoken, al dan niet moedwillig of per ongeluk. Dit zal verder onderzoek moeten uitwijzen. Langsheen de school is er een vrije passage en de poort staat altijd open waardoor iedereen het domein kon betreden. Aan het gebouw van de school aan de overkant hangen wel camera’s. Deze zullen bekeken worden om te zien of de mogelijke dader of daders in beeld komen. De politie kwam ook ter plaatse en sloot de plaats van de brand meteen af. Bij de brand raakte niemand gewond, maar het berghok is wel volledig vernield.