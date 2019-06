Op zoek naar vlinders en libellen in Bastion VIII Nele Dooms

13 juni 2019

13u26 0

Het natuurreservaat Bastion VIII in Dendermonde opent op zondag 16 juni de deuren voor iedereen die op zoek wil naar vlinders en libellen. De bezoekers kunnen er ontdekken hoe vlinders leven. Tijdens de begeleide wandeling staan ook libellen, die een tijd onder water leven en doorzichtige vleugels hebben, centraal. Gidsen staan klaar vanaf 14 uur om nieuwsgierigen rond te leiden in het unieke natuurgebied. Deelnemen is gratis. Geïnteresseerden kunnen terecht aan de toegang tot Bastion VIII, aan de Begijnhoflaan 45 in Dendermonde. Info en reservatie: bastion8@oost-vlaanderen.be of 052/21.08.74.