Op zijn 2 jaar verkoos hij pocketbike boven fiets, nu is Owen (9) Belgisch kampioen motorrace Nele Dooms

06 november 2019

13u44 2 Dendermonde Amper negen is hij, maar Owen Hermans uit Baasrode mag zich wel al Belgisch kampioen motorrace noemen. De passie erfde hij van papa Tim. De jongen zat sneller op een pocketbike dan op een fietsje. Amper twee jaar was hij en hij reed er al mee rond, met twee steunwieltjes. “Racen is het leukste wat er is. Ik hou van de snelheid”, zegt de jongen. Al werd zijn geduld om dat te doen wel op de proef gesteld door een nierziekte.

Er mag geen moto in de straat passeren of Owen weet aan het geluid om welk type het gaat en staat al voor de raam te kijken. En mogen crossen in het weekend is een motivatie om mooie punten te halen op school. Het hele wereldje van de negenjarige jongen lijkt om motors en racen te draaien. De passie erfde hij van papa Tim Hermans. “Ik racete vroeger zelf en deed dat enorm graag”, vertelt die. “Bij de geboorte van Owen werd ikzelf Belgisch kampioen. Ik vond dat een mooie afsluiter van mijn crosscarrière en hing bij wijze van spreke de motor aan de haak.”

Amper twee jaar later zat de kleine Owen echter al zelf op een pocketbike. “Ik kon sneller daarmee rijden dan met een fiets”, vertelt de jongen. “Mama had er gewoon achteraan twee extra wieltjes opgezet. Ik vond het fantastisch. Later hoorde ik dat papa vroeger racete en ik wilde dat ook graag proberen. Ik ben er helemaal zot van.”

Nierproblemen

Maar hoe graag Owen ook met de motor wilde beginnen rondrijden en deelnemen aan wedstrijden, zijn geduld werd danig op de proef gesteld. De jongen kreeg op zijn derde verjaardag te kampen met ernstige nierproblemen. “Owen werd geboren met te veel urineleidertjes en die komen in de buikholte uit”, vertelt mama Ellen Van Mingeroet. “Dat gaf ‘s nachts enorme pijnen en problemen. Tussen zijn drie en zeven jaar verbleef Owen heel vaak in het ziekenhuis en was hij nierpatiënt. De dokters gaven een absoluut verbod om te crossen. Hij moest echt wachten op groen licht van de artsen om die passie te kunnen beoefenen.”

De dag dat de dokters me vertelden dat ik mocht crossen, was de leukste dag uit heel mijn leven Owen Hermans

Ondertussen stelt Owen het goed, al kijken dokters met argusogen naar de latere puberteit. “Maar de dag dat de dokters vertelden dat ik mocht crossen, was de leukste dag uit heel mijn leven”, straalt Owen. “Ik ben het gelukkigst op een motor. Trainen, oefenen en racen in België is voor kinderen zoals ik jammer genoeg niet zo evident, door wettelijke bepalingen. We moeten echt geschikte terreinen opzoeken om dat te kunnen doen, vaak in het buitenland zoals Nederland, Duitsland en Frankrijk. Ook de wedstrijden vinden daar plaats. Mama en papa kochten speciaal een mobilhome om dit allemaal met mij te kunnen doen.”

Valentino Rossi

In twee jaar tijd werkte Owen zich op tot Belgisch kampioen bij de ‘Beginners+’. En terwijl de meeste concurrentjes met een elektrische motor op het circuit verschijnen, doet Owen dat met een schakelmotor. “Veel moeilijker, maar ik ga graag de uitdaging aan”, zegt hij enthousiast. “Acht wedstrijden het voorbije seizoen brachten me aan de top, ook al ben ik bij de jongsten in de categorie. Ik ben supertrots. Ik wil voor altijd blijven racen. Mijn grote idool is Valentino Rossi, die al negen wereldtitels en 115 Grand Prix-overwinningen op zijn naam heeft staan en daarmee tot de succesvolste motorcoureurs ooit behoort. Ik wil worden zoals hem.”