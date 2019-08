Op wandel langs Schelde Nele Dooms

26 augustus 2019

Wandelsportvereniging WSV Baasrode organiseert op 31 augustus haar Scheldemars. Het initiatief is een jaarlijkse traditie die telkens heel wat wandelliefhebbers op de been brengt. Dit jaar vindt de 43ste editie plaats. Voor de Scheldemars kunnen deelnemers kiezen uit wandelingen van 5, 9, 12, 16, 21 en 30 kilometer. Tijdens alle tochten kunnen de wandelaars genieten van de Schelde en omgeving. Vertrekken kan tussen 7 en 15 uur. De start is voorzien aan basisschool De Schakel, aan de Molenberg in Baasrode. Daar staat voor kinderen een springkasteel opgesteld. Info: 0478/26.49.69 of wsvbaasrodevzw@gmail.com.