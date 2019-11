Op stap met projectingenieur door nieuw overstromingsgebied Vlassenbroek Nele Dooms

27 november 2019

Wie graag meer weet over de aanleg van het gecontroleerde overstromingsgebied die momenteel volop bezig is in Vlassenbroek, kan op zondag 1 december mee op stap met projectingenieur Stefaan Nollet. Hij zal tijdens de tocht vertellen over de werken en over de toekomst van het natuurgebied dat maar liefst 240 hectare groot is. De jongste jaren is er heel wat bedrijvigheid in en rond het gebied in het kader van de SIGMA-werken, die in de toekomst overstromingen in de regio moeten voorkomen. Om aan het publiek te tonen wat deze grote werken precies inhouden, vinden begeleide wandelingen plaats. Deze wandelingen worden georganiseerd door het Regionaal Landschap Schelde-Durme in het kader van Life SPARC, en met de medewerking van De Vlaamse Waterweg nv en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Wandelen kan zondag tussen 10 en 12 uur. Geïnteresseerden vertrekken aan het infopunt in de Broekstraat. Later vinden nog gelijkaardige wandelingen plaats op 23 februari, 10 mei en 23 augustus. Deelnemen is gratis. Info en inschrijvingen: lise@rlsd.be.