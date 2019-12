Op deze plaatsen kan je in de regio het nieuwe jaar goed inzetten Koen Baten

27 december 2019

13u34 0 Dendermonde Het jaar 2019 is bijna voorbij gevlogen. Nog vier dagen en het nieuwe jaar wordt ingezet. Op verschillende locaties kan je het jaar al feestend inzetten, wij geven jullie een kort overzicht over de feestjes in de regio.

Fabriek Baasrode

Al vele jaren een vaste waarde en garantie voor een spetterend feestje. Het nieuw jaar kan je inzetten in Fabriek in de Fabriekstraat in Baasrode. De deuren gaan open om middernacht en gaat door tot de vroege uurtjes. Er is zelf een ontbijt voorzien.

Stuikfuif

Ook een klassieker in Dendermonde. Chiro Don Bosco organiseert al jarenlang zijn stuikfuif in de Grembergen. Deze gaat door in de gemeenteschool in Grembergen en start om half een. Het feest gaat ook door tot de vroege uurtjes. Onder andere DJ Licious verzorgt er de muziek.

Jeugdhuis Juvenes

Ook in Zele kan je terecht voor een nieuwjaarsfeestje. Jeugdhuis Juvenes opent zijn deuren om 01.00 uur tot 5.00 uur ‘s nachts. Voor slechts 5 euro kan je afzakken naar het jeugdhuis om al feestend het nieuwe jaar in te zetten.

Jeugdhuis Zenith

In de Otterstraat bij Jeugdhuis Zenith kan je ook vanaf 0.30 uur terecht in de fuifzaal. Tot 6.00 uur ‘s ochtends gaat het feestje daar door en zijn er koffiekoeken voorzien als ontbijt. De inkom is 20 euro aan de kassa en 15 euro in voorverkoop. Voor deze prijs krijg je wel alle drank gratis en hoef je ter plekke niets meer te betalen.