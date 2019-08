Oosterse krijgskunsten, dans, trampoline en rope skipping tijdens Denderende Donderdag Nele Dooms

08 augustus 2019

De wekelijkse Denderende Donderdag tijdens deze zomervakantie kreeg deze donderdagavond een nieuw tintje. Voor het eerst konden sportclubs uit de stad zich op de Grote Markt tonen aan het brede publiek. De Dienst Toerisme en Stadspromotie had daarvoor het Vlaams Wishu Instituut, Gymmax en Moving Baasrode uitgenodigd. “De Grote Markt spreekt blijkbaar tot de verbeelding van veel sportclubs”, zegt Patrick Segers, hoofd van de Dienst Toerisme. “Al heel vaak kregen we vragen van verenigingen of ze niet eens de kans kregen om zich te tonen op dit plein. Daar hebben we een oplossing voor gezocht binnen onze avonden van de Denderende Donderdagen.” Het publiek kon genieten van demonstraties Kung Fu, Tai Chi met zwaard en Wushu, maar kreeg ook trampolinespringers te zien. Er was bovendien ook dans en spektakel met rope skipping. Voor de muzikale noot zorgden Muziekmaatschappij Appels en Fanfareorkest Lebbeke. Een volgende Denderende Donderdag, op 15 augustus, staat in het teken van “Ros en Beiaard”. Dan mag het publiek zich verwachten aan muziek van mobiele beiaarden van Mons, Doual en Praaf en een Ros Beiaardbloementapijt.