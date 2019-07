Oorlog en een brief van zus bracht hen bij elkaar: Jan en Simonne vieren diamanten huwelijksjubileum Nele Dooms

15 juli 2019

14u48 3 Dendermonde De Tweede Wereldoorlog bracht hen bij elkaar en de zus van Simonne zorgde dat ze trouwden. Achter het diamanten huwelijksjubileum van Jan Bril (90) en Simonne Weymans (84) uit Dendermonde zit een bijzonder verhaal. “We proberen nog zoveel mogelijk van het leven te genieten”, zeggen ze.

Van verliefdheid of liefde was natuurlijk nog geen sprake, toen Simonne Weymans als tienjarig meisje, in 1944, Jan Bril leerde kennen. Ze raakte verzeild bij zijn tante Lynn. “Ik groeide op als klein meisje in Wilrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog”, vertelt ze. “Toen in 1944 Antwerpen getroffen werd door de V1- en V2-bommen en ook in Wilrijk op het plein een V2-bom viel, besloten mijn ouders dat ik een tijd elders moest gaan wonen. Zo wilden ze ervoor zorgen dat mij niets overkwam. Ik werd met andere kinderen uit Antwerpen op een vrachtwagen richting Asse gezet, omdat het daar tijdens de oorlog veiliger was. Negen maanden verbleef ik bij dat gastgezin. Moeder des huizes was tante Lynn, de tante van Jan. We schoten goed op met elkaar, maar ik was amper elf jaar. Van liefde was dus helemaal nog geen sprake.”

Nadat Simonne weer in Wilrijk woonde, hield ze wel nauw contact met de familie. In de vakanties vonden bezoeken wederzijds plaats. “Maar op een bepaald momenten gingen we toch elk onze eigen weg”, zegt Jan. “Hogere studies braken aan en er was minder contact. Simonne kreeg een vriendje, maar het raakte uit. Toen schreef de zus van Simonne een brief naar mijn ouders om te laten weten dat Simonne alleen was. Simonne wist van niets. Maar ik stond plots wel voor haar deur. Vanaf dan hebben we ons leven samen uitgebouwd.”

Jan en Simonne trouwden en kregen één dochter, Tania. Ondertussen zijn er ook vijf kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. “Hoewel we eerst in Anderlecht woonden, zijn we naar Dendermonde verhuisd”, vertellen ze. “Zo wonen we dichter bij dochter Tanja die als klinisch bioloog in het Stedelijk Ziekenhuis van Aalst werkt en schoonzoon Rodolphe Schreuer die als cardioloog in het AZ Sint-Blasius van Dendermonde werkt. We genieten hier in Dendermonde van tijd met de familie en we gaan graag naar de wekelijkse markt.”

Reizen

Al hebben Jan en Simonne ondertussen ook al bijna de hele wereld gezien. Reizen was lange tijd de grote passie van de twee. “China, Nepal, Katmandoe, de Verenigde Staten, noem maar op”, zegt Simonne. “Met de kleinkinderen ging het ook richting Italië en IJsland. Maar ik hield er ook altijd van om toeristen die ons land bezochten te leren kennen. Ik was jarenlang toeristische gids in Brussel en gidste er in vijf talen, Nederlands, Frans, Duits , Engels en Italiaans. Er waren ook rondleidingen in Gent, Brugge en Antwerpen. Ik deed dat tot ik tachtig jaar was.”

Jan werkte jarenlang voor de gemeente Anderlecht bij de dienst openbare werken. Simonne werkte in het onderwijs. “De voorbije zestig jaar zijn voorbij gevlogen”, klinkt het. “We proberen nog zoveel mogelijk van het leven te genieten, samen met onze dochter, kleinkinderen en achterkleinkinderen. We zijn dan ook gelukkig dat we ons jubileum samen kunnen vieren met de familie. We hopen er nog heel veel jaren bij te doen.”