Ook Verko springt mee op kar van Make Belgium Great Again: klein elektro massaal welkom in containerparken Nele Dooms

15 oktober 2019

14u43 10

Ook afvalintercommunale Verko, actief in onder andere Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Berlare en Hamme, springt mee op de kar van Make Belgium Great Again. Voor dit televisieprogramma op vtm probeert presentatrice Frances Lefebure België elke week met diverse opdrachten beter te maken. Voor het nieuwe seizoen werd een oproep gelanceerd om zoveel mogelijk klein elektro in te zamelen. Alle toestellen die een stekker hebben of op batterijen werken en die je kan dragen in je handen komen in aanmerking. Het ingezamelde materiaal levert immers kostbare grondstoffen op. Deelnemende gemeenten kunnen een concert in het containerpark winnen, met Koen Wauters en Jonas Van Geel live aan het werk. “Daarvoor moeten inwoners zoveel mogelijk klein defect elektro naar het recyclagepark brengen. Dat kan tot en met 19 oktober”, luidt het bij Verko. “De gemeente die het meeste inzamelt, wint het parkconcert.” Maar ook daarna is nog altijd afgedankt elektro welkom. Voor al het tot 29 november ingezamelde elektro schenkt Recupel immers een financiële bijdrage aan Rode Neuzen Dag.