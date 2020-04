Ook tuincentrum Bloemen Vincent opent weer de deuren: “Verwachte stormloop blijft uit, klanten zijn gedisciplineerd” Nele Dooms

18 april 2020

12u17 0 Dendermonde Tuincentra en doe-het-zelfzaken mogen sinds zaterdagochtend de deuren weer openen. In Dendermonde lijkt de gevreesde stormloop alvast uit te blijven. Bij Bloemen Vincent was het een constant komen en gaan, maar bleef de situatie beheersbaar. “De nodige maatregelen om dat vlot te laten verlopen werden genomen”, zegt zaakvoerder Luc Eeckhout. “We zijn blij te zien dat de klanten gedisciplineerd zijn.”

Een maand lang was tuincentrum Bloemen Vincent in Dendermonde, net zoals andere tuincentra en doe-het-zelfzaken, gesloten. De zaak zag de omzet met twee derden dalen. Het andere derde werd gerecupereerd via online verkoop. Sinds zaterdagochtend zijn de deuren weer open en daar zijn ze in het Dendermondse tuincentrum erg blij om. Twaalf medewerkers zijn er aan de slag. “Die zijn allemaal vooraf heel goed gebriefd over de richtlijnen en hoe ze moeten meedraaien in de zaak om alles veilig te houden”, zegt Luc Eeckhoudt. “We schakelen bovendien een extra werknemer in om aan de ingang van het tuincentrum voortdurende winkelkarren te ontsmetten.”

De karren ontsmetten is één van de maatregelen die Eekchoudt neemt om het veilig te houden in zijn zaak. Maximaal zestig karretjes staan er klaar. Zijn die op, dan kan er niemand meer binnen. “Dit doen we om te vermijden dat het aan de kassa’s opstropt en klanten daar te dicht op elkaar zouden staan”, zegt Eeckhoudt. “Aan de kassa’s is ook plexiglas voorzien als scheiding tussen kassier en klant. En overal hebben we wasbakken geplaatst, zodat iedereen handen kans wassen. Er staan ook busjes ontsmettende handgel klaar op diverse plaatsen. De toegang voor kinderen is verboden en daar zien we zeker op toe.”

Omdat de beslissing dat tuincentra open mochten vrij laat viel, was het bij Bloemen Vincent vrijdag nog alle hens aan dek geweest om de zaak klaar te maken om weer klanten te ontvangen. Een echt stormloop bleek evenwel uit, al stonden een halfuur voor opening wel al de eerste klanten te wachten. “We hadden meteen bij de start al het maximum van zestig klanten in de zaak”, zegt Eeckhoudt. “Sindsdien is het een gestaag komen en gaan. Het is prima zo, dit kunnen we perfect aan met alle regels rond social distancing in gedachten. We merken ook dat de klanten zelf heel gedisciplineerd met de situatie om gaan. We verwachten ook dat het volk zich zal spreiden doorheen de week, zodat de overdrukte in het weekend uitblijft. Veel mensen zijn nu toch thuis in de week.”

Populair bij klanten bij Bloemen Vincent zijn vooral de potgrond en planten en bloemen om bloembakken mee op te vullen. Ook elders in en rond Dendermonde werd het bij doe-het-zelfzaken niet de grote drukte.