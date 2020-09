Ook speeltuin aan zwembad Olympos beschikt voortaan over slimme vuilnisbak Nele Dooms

12 september 2020

16u57 0 Dendermonde Voortaan staat er ook op de speeltuin aan het zwembad Olympos, aan de LeopoldII-laan in Dendermonde, een slimme vuilnisbak. Die perst afval samen zodat er meer in kan. En wie er iets in gooit, krijgt als beloning de begintune van het Ros Beiaardlied te horen.

Omdat rondslingerend zwerfvuil en sluikstorten één van de grootste ergernissen blijkt voor inwoners van Dendermonde, blijft het stadsbestuur extra inspanningen leveren voor netheid van straten en pleinen. Daarvoor lanceerde de stad vorige zomer een nieuw initiatief: de compacterende vuilnisbak. Niet alleen kan daar meer afval in omdat het samengeperst wordt, de vuilnisbak geeft ook een seintje aan de ophaaldiensten als hij vol zit zodat hij tijdig geledigd kan worden. Werken doet de vuilnisbak op zonne-energie.

De eerste twee exemplaren kregen een plaats aan het Sas en op het skatepark in Grembergen. Voortaan staat er nu ook compacterende vuilbak aan de speeltuin van Olympos. “Zo werken we verder aan een proper Dendermonde”, zegt schepen van milieu Marius Meremans (N-VA). “Dergelijk vuilnisbakken zetten we in op plaatsen waar veel mensen vertoeven en er dus potentieel meer vuilnis wordt achtergelaten. De slimme vuilbak kan tot zeven keer meer afval opvangen dan een gewoon exemplaar.”