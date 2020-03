Ook Rosse Buurtenstoet uitgesteld, later tijdstip nog te bepalen Nele Dooms

27 maart 2020

16u35 0 Dendermonde Nadat donderdag beslist werd dat de Ros Beiaardommegang van 24 mei 2020 wordt uitgesteld naar zondag 30 mei 2021, wordt nu ook de Rosse Buurtenparade geannuleerd. Deze stoet, als opwarmer voor de ommegang, zou normaal op zondag 26 april plaatsvinden in Dendermonde. Een nieuw tijdstip moet nog bepaald worden.

Het Rosse Buurten-project is een initiatief van de stad, in samenwerking met CIRQ vzw. Tal van verenigingen en inwoners uit alle wijken en deelgemeenten van Dendermonde waren bezig met voorbereidingen. Het resultaat moest een creatieve en zotte parade worden in aanloop naar de Ros Beiaardommegang, waarbij elke buurt zijn eigen folklore in de verf zet. De deelnemers haalden daarvoor de voorbije weken al volop hun wijkpaarden van stal, maakten vlaggen, creëerden hymnes, dansten en maakten nieuwe zotte elementen als attributen voor de stoet.

Het enthousiasme was erg groot, maar het coronavirus steekt nu stokken in de wielen. “Door de strenge maatregelen in deze crisisperiode kunnen de vele deelnemers voorlopig niet verder werken, oefenen of samen komen”, zegt schepen van cultuur Els Verwaeren (N-VA). “Ook de algemene vergaderingen, met de deelnemers van de deelstoeten, kunnen niet doorgaan. Het hele team moet ook het goede voorbeeld geven en zijn verantwoordelijkheid nemen in de strijd tegen dit virus. Daarom zit er niets anders op dan de parade uit te stellen.”

De voorbije weken vielen door de coronacrisis ook al deelprojecten in aanloop van Rosse Buurten in het water. Zo werd de voorstelling van het nieuwe Ros Donkstraat met woeste mannenloop afgeschaft. Ook de grote “paardenoven” om normaal gezien dit weekend kleien paardjes af te bakken in het Wastijnepark kan niet geplaatst worden. “Het is wel de bedoeling om ook deze trajecten op een ander moment te laten plaatsvinden”, zegt Verwaeren. “Alle betrokkenen zullen alleszins alles doen om het vuur virtueel brandende te houden in deze moeilijke periode. Het uitstel geeft tijd om nog meer mensen en doelgroepen bij de stoet te betrekken en alles nog groter en zotter te maken.”