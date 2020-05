Ook Reus Polliet moet in zijn kot blijven: dit jaar geen Vemmekensspoeling Nele Dooms

04 mei 2020

14u18 5 Dendermonde De coronacrisis doet ook Reus Polliet in Sint-Gillis-Dendermonde in zijn kot blijven en dus zal er dit jaar geen Vemmekensspoeling plaatsvinden in augustus. Dat heeft de vzw Jeugd Zonder Dak zopas beslist. Het is een domper op wat normaal gezien een feestjaar moest worden naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de vereniging.

De Vemmekensspoeling is een jarenlange traditie in Dendermonde en lokt jaarlijks duizenden bezoekers naar de terreinen van Jeugd zonder Dak, aan de Torrestraat in Sint-Gillis. Die genieten er dan van een nostalgisch oogstfeest. Maar zover zal het dus dit jaar niet komen. Reden is de coronacrisis.

“Dit is een beslissing die we eigenlijk niet wilden nemen, maar we moesten toegeven dat er geen andere keuze was”, zegt voorzitter Erwin Jacobs van Jeugd Zonder Dak. “Zelfs als het zou mogen, dan nog willen we niet dat onze bezoekers een risico lopen. Op een evenement als dit kan je onmogelijk vragen aan bezoekers om anderhalve meter afstand te houden. En mondmaskers op een zomers feest waar het toch ook draait om samen een pint te drinken of een pannenkoek te eten, dat gaat ook niet. We trekken mensen van alle leeftijden aan, en ook onze eigen medewerkers gaan van piepjong tot ruim 80. Dat maakt het risico alleen maar groter. En dus is unaniem beslist dat we een jaar overslaan.”

De beslissing valt zwaar. Jeugd Zonder Dak staat in voor het onderhoud van de lokalen van KSA Sint-Arnout en Chiro Kreale en de Vemmekensspoeling brengt daar normaal de nodige centen voor op. Bovendien was de vzw aan een vijftigjarig jubileum toe en moesten de halfoogstfeesten een hoogtepunt in het feestjaar worden.

“Maar deze coronacrisis is voor ons jeugdbeweging eigenlijk moeilijker dan voor ons”, zegt Jacobs. “Zij kunnen al maanden geen activiteiten organiseren voor hun vele leden, er is onzekerheid over de zomerkampen en activiteiten om de kas te spijzen kunnen ook al niet. Als vzw zullen we er alles aan doen om hen te blijven steunen. Gelukkig is altijd verstandig omgesprongen met de financiën, waardoor er geen onmiddellijk probleem is. Er is voldoende in kas om de vaste kosten zoals verzekeringen, water, gas, elektriciteit en dagelijks onderhoud het komende jaar te blijven dragen. Maar investeren in verbetering en grotere onderhoudswerken van de gebouwen, zoals we ook elk jaar doen, zal veel moeilijker zijn.”