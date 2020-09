Ook paar leerlingen Oscar Romerocollege besmet met coronavirus, tachtigtal leerlingen in quarantaine: “Dit vraag enorm veel energie en inzet van ons team” Nele Dooms

24 september 2020

11u38 3 Dendermonde Nadat vorige week bekend raakte dat in het Koninklijk Atheneum van Dendermonde een leerling besmet was met het coronavirus, blijft ook het Oscar Romerocollege niet gespaard van Covid-19. Door enkele positieve tests bij leerlingen, zitten daar momenteel een tachtigtal leerlingen in quarantaine.

In Dendermonde, echte scholenstad, gaan duizenden kinderen en jongeren dagelijks naar school. Dat daar sinds de heropstart van de lessen ook coronabesmettingen zouden opduiken, is dan ook niet zo verwonderlijk. Vorige week raakte bekend dat één leerling van het Koninklijk Atheneum positief was aan coronabesmetting. De leerlingen waarmee die in nauw contact was geweest, werden in thuisisolatie geplaatst. Het ging om een vijftiental jongeren.

In het Oscar Romerocollege zijn momenteel zes leerlingen Covid-positief. Zij volgen les op diverse campussen van de school. Het gaat om de campussen Eerste Graad, Talen en Exacte Wetenschappen, Techniek en Engineering en Centrum Leren en werken. “In sommige gevallen wordt de hele klas in quarantaine gezet door de schoolarts, in andere gevallen individuele leerlingen”, zegt directeur Hans Vanhulle. “Dat hangt af van de aard van de contacten die er geweest zijn. Concreet betekent dit momenteel dat er nu tussen de 80 en 90 leerlingen in quarantaine verblijven.”

Als een volledige klas in quarantaine geplaatst wordt, schakelt de school voor die leerlingen over op afstandsonderwijs. Dat is eenvoudiger dan wanneer enkel maar een aantal leerlingen van een klas in thuisisolatie zitten en anderen op school blijven. “In die gevallen wordt geëxperimenteerd met hybride lessen. Daarbij volgt een deel van de klas fysiek de les en de rest van de klas doet dat tegelijkertijd van thuis online”, zegt Vanhulle. “We proberen hier allemaal het beste van te maken. Gelukkig zijn er momenteel nog geen leerkrachten getroffen. De hele situatie vraagt wel opnieuw hele veel energie en inzet van alle betrokken partijen.”