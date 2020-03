Ook onthaalmedewerkers ziekenhuis Sint-Blasius draaien overuren tijdens coronacrisis: “Door bezoekverbod zorgen dat propere was bij patiënten geraakt” Nele Dooms

15 maart 2020

17u28 0 Dendermonde Het bezoekverbod in de ziekenhuizen naar aanleiding van het coronavirus, zorgt ook voor praktische beslommeringen. Om er voor te zorgen dat patiënten aan proper wasgoed, dat familie normaal meebrengt, geraken, zetten ze in het algemeen ziekenhuis Sint-Blasius in Dendermonde extra personeel in. Onthaalmedewerkers draaien momenteel overuren.

Net als in andere ziekenhuis geldt ook in het Sint-Blasiusziekenhuis, aan de Kroonveldlaan, een algemeen bezoekverbod. Op de kinderafdeling is één ouder tegelijk toegelaten, net als op de kraamafdeling en neonatologie één bezoeker per keer. Alleen patiënten op palliatieve zorgen mogen bezoek ontvangen. Aan de toegangsdeur van het ziekenhuis hebben de onthaalmedewerkers een stand op gezet om iedereen die het ziekenhuis binnenkomt te controleren. Wie door mag, moet ook eerst de handen ontsmetten.

“Met het bezoekverbod stelden we echter ook vast dat er problemen ontstonden voor patiënten om hun vuile was met familie mee te geven om te wassen en om propere was weer in de plaats te krijgen”, zegt Tanja De Visscher, diensthoofd van de onthaalmedewerkers van Sint-Blasius. “Daar hebben we een oplossing voor gezocht. Onze onthaalmedewerkers zullen tussenpersoon spelen. We verzamelen de vuile was van patiënten, goed gelabeld, en nemen propere was in ontvangst om die aan de juiste patiënt te bezorgen.”

De regeling betekent overuren voor de onthaalmedewerkers. Zondag kwamen daarvoor twee extra personeelsleden werken. Ook op de spoedafdeling werden overigens twee extra onthaalmedewerkers ingezet om de extra drukte op te vangen. “Maar met het motto ‘draag zorg voor elkaar’ is heel wat personeel bereid te helpen”, zegt De Visscher.

Familieleden konden zondagnamiddag vuile was ophalen en propere brengen. Het was daardoor een hele namiddag een komen en gaan in de inkomhal. Ook op maandag 16 maart is deze regeling nog van toepassing, tussen 14 en 18 uur.