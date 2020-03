Ook lid Dendermonde Rugby Club positief getest op corona Nele Dooms

12 maart 2020

21u14 136 Dendermonde Nadat eerder in Dendermonde al een inwoner besmet bleek met het coronavirus, is nu ook een lid van de Dendermonde Rugby Club positief getest. Het gaat niet om een actieve speler, maar één van de vele vrijwilligers van DRC. De club annuleert voorlopig alle trainingen en deelnames aan wedstrijden.

De gezondheidstoestand van het getroffen rugbylid is niet zorgwekkend. De persoon testte dan wel positief op corona, hij stelt het wel goed en de ziektesymptomen zijn beperkt. Hij verblijft momenteel verplicht in quarantaine.

Gezien die situatie, de onduidelijkheid over hoe de virusuitbraak de komende weken in België verder zal evolueren en de richtlijnen van de overheid, nam de Raad van Bestuur van DRC enkele beslissingen voor de werking van de club. “De rugbyfederatie besliste al om alle wedstrijden uit te stellen”, klinkt het. “Wij beslissen bovendien om ook alle trainingen te annuleren. Ook onze fitness in het Clubhouse op de sportcampus in Sint-Gillis blijft dicht. De maatregel geldt al zeker tot 16 maart. Op 17 maart volgen een nieuwe beslissing over maatregelen. We zullen de situatie dagelijks blijven volgen.”

DRC raadt ook alle leden die zich ziek voelen of koorts hebben aan om thuis te blijven. “We willen het risico op besmetting minimaliseren. Rechtstreeks contact door handen te schudden, kussen of omhelzingen worden afgeraden”, klinkt het. “Vanzelfsprekend zijn de gezondheid en veiligheid van onze leden onze grootste zorg.”