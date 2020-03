Ook inwoner Dendermonde getroffen door coronavirus Nele Dooms

05 maart 2020

16u45 123 Dendermonde Ook in Dendermonde blijkt nu een inwoner getroffen door het coronavirus. Het is het eerste geval in de Ros Beiaardstad. De stad kreeg de melding door van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Uit voorzorg hadden radio Tros FM en Dendermonde Rugby Club eerder vandaag al beslist om hun Clubbing Night te annuleren.

Wie de persoon met corona precies is, waar hij of zij woont of waar hij het virus opliep, is niet duidelijk. Om privacyredenen wordt dat niet meegedeeld, ook niet hoe het gesteld is met zijn of haar gezondheid en in welk ziekenhuis de vaststelling gebeurd is. Het Agentschap Zorg en Gezondheid meldde alleen aan het Dendermondse stadsbestuur dat een inwoner besmet is met het virus.

“Wat we wel weten is dat de besmette persoon geïsoleerd is, om verdere besmettingen te voorkomen”, zegt schepen van Volksgezondheid Tomas Roggeman. “Het Agentschap gaat na met wie deze persoon nauwe contacten heeft gehad had, bijvoorbeeld familie, omwonenden, contacten op straat of in de winkel, en neemt daar allemaal contact mee op. Inwoners van Dendermonde die daar niets van horen, hebben dus ook geen risico om door deze persoon besmet te zijn geraakt.”

Geen reden tot paniek

Het stadsbestuur volgt de instructies van de overheid op de voet en baseert zich op de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Voorlopig is het voldoende om waakzaam te zijn en de preventieve richtlijnen te volgen”, zegt burgemeester Piet Buyse. “Er is dus absoluut geen reden tot paniek. Een goede hygiëne is de belangrijkste manier om de verspreiding van virussen te stoppen. Regelmatig de handen wassen, papieren zakdoekjes gebruiken en thuis blijven als je je ziek voelt, zijn prioriteiten.”

Evenement geannuleerd

De ongerustheid rond het coronavirus laat zich toch ook in Dendermonde voelen. Zo zal de geplande Clubbing Night, een organisatie van de Dendermondse Rugby Club en radio Tros FM, niet plaatsvinden. Het evenement zou normaal op 14 maart doorgaan in het Clubhouse van de rugbyclub. “Tijdens de Clubbing Night werden toch al snel 750 bezoekers verwacht”, zegt Danny Van Steen van Tros FM. “Dat is een pak volk in een beperkte ruimte. We willen dan ook geen enkel risico lopen om onze bezoekers aan enig besmettingsgevaar van het virus bloot te stellen. Daarom beslisten we het evenement niet te laten doorgaan. Iedereen die al een ticket in voorverkoop kocht, krijgt dat uiteraard terugbetaald. En uitstel is zeker geen afstel. We verplaatsen de Clubbing Night gewoon naar het najaar, in een aangepaste versie.”