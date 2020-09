Ook in herfstvakantie zullen jeugd- en sportkampen plaatsvinden: “Kinderen moeten zich kunnen uitleven” Nele Dooms

23 september 2020

15u22 1 Dendermonde Ook in de herfstvakantie zullen in Dendermonde jeugd- en sportkampen mogelijk zijn. Ondanks de coronacrisis. Wel wordt er op gelet dat alles coronaproof wordt georganiseerd.

Tijdens de voorbije zomervakantie vonden jeugd- en sportkampen met succes plaats. Ook tijdens de komende herfstvakantie zal dit mogelijk zijn. Jeugd- en sportdienst van Dendermonde slaan daarvoor de handen in elkaar en bieden allerlei activiteiten aan. Er zijn workshops, een mix van verschillende sporten, knutselmomenten enzovoort. Rode draad doorheen de activiteiten wordt Halloween.

Inschrijven voor de sport- en jeugdkampen kan vanaf woensdag 30 september. Schepen van Jeugd en Sport Nele Cleemput (CD&V) is enthousiast. “Voor de kleuters is er griezelige kapoentjessport. De kinderen van de lagere school kunnen zich uitleven op een griezelige sportmix met verschillende sport- en spelvormen”, zegt ze. “Er zijn geweldige workshops en voor de natuurliefhebbertjes is er een themadag rond de herfst. Voor wie graag op de latten staat, is er zelfs een skidag voorzien. Er is dus genoeg aanbod om ervoor te zorgen dat kinderen zich kunnen uitleven.”

Het online inschrijfsysteem opent op woensdag 30 september om 17 uur. Ter plaatse inschrijven kan ook bij de sportdienst, in de sporthal aan de Van Langenhovestraat in Sint-Gillis, van 17 tot 20 uur.