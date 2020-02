Ook in beroep haalt stad ongelijk bij Commissie Zorgvuldig Bestuur rond sluiting freinetschool Appelbloesem: “Gefaald in participatie” Nele Dooms

17 februari 2020

13u54 0 Dendermonde Het beroep dat het Dendermondse stadsbestuur indiende tegen de eerdere beslissing van de Commissie Zorgvuldig Bestuur om de stad op de vinger te tikken rond de sluiting van freinetschool Appelbloesem uit Appels, stelt de stad opnieuw in het ongelijk. De stad faalt op vlak van participatie in het dossier. Nochtans heeft het stadsbestuur het daar ook in haar nieuwe meerjarenplan altijd de mond van vol. De Commissie Zorgvuldig Bestuur wil nu dat de stad alsnog tegemoet komt aan het nodige overleg met de schoolraad van de Appelbloesem.

Het stadsbestuur besliste vorig jaar dat de gemeentelijke freinetschool Appelbloesem eind juni 2020 definitief haar deuren moet sluiten. Het schepencollege motiveerde dat met een dalend aantal leerlingen en te hoge kosten om stabiliteitsproblemen aan het schoolgebouw op te lossen. Voor ouders en leerlingen van de Appelbloesem was de beslissing een harde klap. Zij vroegen meer overleg en dialoog en stelden dat de stad niet de juiste stappen gevolgd had om tot de sluiting te komen. Daarvoor dienden ze zelfs klacht in bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur, een juridisch orgaan dat steden kan sanctioneren als het vindt dat die de juridische regels niet respecteert.

Ouders krijgen gelijk

Eind vorig jaar had die Commissie haar onderzoek klaar en gaf de ouders over hele lijn gelijk. “De stad respecteert het Decreet Participatie op School niet”, klonk het. “Met betrekking tot de beslissing om de Appelbloesem te sluiten vanaf 1 september 2020 werd het informatierecht naar de schoolraad toe miskend en werd geen voorafgaandelijk overleg gevoerd in de zin van het participatiedecreet. De beslissing is daarbij tot stand gekomen met miskenning van de regels inzake participatie.”

Stad in beroep

Het oudercomité reageerde tevreden, maar het stadsbestuur ging in beroep tegen de uitspraak. Het resulteert er alleen maar in dat de stad voor een tweede keer op de vingers wordt getikt. De Commissie oordeelt dat het beroep ongegrond is. “De regelgeving rond participatie bij de procedure om de school te sluiten is niet nageleefd”, klinkt het opnieuw. Een sanctie krijgt de stad niet, maar de Commissie eist wel een “tegemoetkoming aan het nodige overleg met de Schoolraad”.

Publieke verontschuldigingen

Ook bij het Oudercomité klinken nu eisen. Voor de angst die de stad kinderen en ouders heeft bezorgd, verwachten we een publieke verontschuldiging van het voltallige schepencollege”, zegt voorzitter Sandra Van Heffen. “We willen de zekerheid dat de regelgeving van het participatiedecreet zal gerespecteerd worden. In Dendermonde is ondertussen een nieuwe leefschool in de maak. We willen dat de stad hier positief gaat mee samenwerken in het kader van buitenschoolse opvang.”