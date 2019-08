Ook feest met reus Peke Rammekeszand tijdens kermisweekend Nele Dooms

21 augustus 2019

Ook op de Gedempte Dender in Dendermonde is het feest tijdens het komende kermisweekend in Dendermonde. Daar staat de Peke Rammekeszand-kermis op de agenda. Die start vrijdagavond 23 augustus met een optreden van zanger Mike Van Vlaanderen vanaf 19 uur. Op zaterdag 24 augustus is iedereen welkom op een barbecue vanaf 12 uur. Reus Peke Rammekeszand maakt zijn opwachting vanaf 14 uur om in stoet langs verschillende cafés te trekken. Dat gebeurt in gezelschap van de vendeliers van volkskunstgroep Reynout, ‘t Klein Muziekske, de reuzendragers en de Pijnders. ‘s Avonds vindt een optreden plaats van zangers Jonathan en Mike. Zondag 25 augustus is een ‘Kidsday’. Clown Michael zorgt voor animatie. Er zijn cadeautjes voor alle kinderen en gratis bonnetjes voor op de kermisattracties.