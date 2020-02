Ook Dennis richt schade aan: Dak van school in Heizijde komt deels los, tientallen oproepen voor omgewaaide bomen en gesneuvelde dakpannen Koen Baten

16 februari 2020

17u47 16 Dendermonde Storm Dennis zorgt voorlopig voor minder oproepen dan Ciara vorige week zondag in de brandweerzone Oost. De storm trekt op dit moment door het land maar zorgt vooral voor afgewaaide dakpannen en omgewaaide bomen. In Heizijde kwam het dak van de lagere school deels los en sneuvelde ook een raam. Of de school morgen open gaat is niet duidelijk.

Het dak van de lagere school in de Heizijdestraat in Lebbeke ging in de late namiddag plots voor een groot deel gaan vliegen. Hierbij sneuvelde ook een van de ramen van de klaslokalen. De brandweer van Lebbeke kwam ter plaatse om het afgewaaide stuk te verwijderen en af te sluiten voor de regen. De brandweer kon echter het dak niet betreden omdat de directie liet weten dat het rot zou zijn. Ook het raam werd afgesloten met houten platen. Op het moment van de interventie was het al hevig aan het regenen, waardoor er waarschijnlijk ook waterschade zal zijn in het gebouw. Of het schooltje morgen open kan is op dit moment nog niet duidelijk.

Storm Dennis zorgt op heel wat plaatsen in de zone Oost voor schade en de brandweer is dan ook massaal onderweg om de mensen te helpen. De oproepen zijn vooral losgekomen dakpannen en omgewaaide bomen. Onder meer op de Heikant in Zele waren er problemen met een dak, alsook in de Donckstraat in Dendermonde en op de Achthoek in Sint-Gillis-Dendermonde, daar werd Kristel al voor de tweede keer op een week tijd slachtoffer door de storm. In Hamme op de Meulenbroekstraat kwam er dan weer een boom op de weg terecht.

“Bij Ciara waaiden voor de eerste keer enkele pannen op, deze bleven nog liggen op het dak, maar moesten wel terug op zijn plaats gelegd worden", vertelt Kristel. “Vandaag was het opnieuw zo ver, maar dit keer kwamen de pannen wel op de grond terecht en zijn ze vernield", klinkt het. Kristel verwittigde de brandweer die het dak komt toe leggen zodat ze beschermd zijn tegen de regen vandaag. De schade aan het dak is ook groter dan vorige week. “De wind komt nu uit een andere hoek,waardoor we ook aan de andere kant nu hetzelfde probleem hebben dan met de vorige storm", klinkt het.

Kristel contacteerde opnieuw haar dakwerker om de schade zo snel mogelijk te herstellen. In tussentijd zal de brandweer een zeil over het dak plaatsen. “De regen is nu het ergste voor het dak", klinkt het. “We zitten hier met onze woning op een plaats waar de wind vrij spel heeft, vermoedelijk hebben we daarom al twee weken op rij schade", zegt Kristel. “Ik wil toch eens kijken hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden. Ik hoop alleszins al dat er de komende weken geen stormen meer aankomen”, besluit de vrouw.