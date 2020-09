Ook coronaproof is straattheaterfestival Boulevart groot succes Nele Dooms

19u34 0 Dendermonde Geen Boulevart dit jaar in Dendermonde, wel een Boulevart Bizar. Het jaarlijkse circus- en straattheaterfestival in de binnenstad vond in enigszins aangepaste versie plaats om de editie helemaal coronaproof te maken. Ook dat werd een groot succes.

Boulevart lokt normaal duizenden bezoekers naar het stadscentrum, die dan naar eigen believen op zowat elke hoek van de straat kunnen genieten van allerlei acts, circusopvoeringen en straattheater. Om een gelijkaardig gebeuren in deze coronacrisis te organiseren, moesten de cultuurdiensten van de stad creatief zijn. En dat bleken ze ook gewest. Een zevental nieuwe locaties werden uitgekozen en daarlangs een ander parcours uitgestippeld. Acht gezelschappen presenteerden er diverse acts, goed voor twintig voorstellingen met een maximum aantal bezoekers, zodat social distancing gegarandeerd werd. “Op deze manier kunnen we in totaal wel 1.700 liefhebbers laten genieten”, zegt Lieve Van Cauwenberge van CC Belgica. “Er was duidelijk veel interesse, want een week vooraf waren al zo goed als alle voorstellingen volzet.”

Boulevart Bizar leverde ook alweer prachtige beelden op.