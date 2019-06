Ook Chill Out Zone voor zevende editie Bruisrode Pleint Nele Dooms

14 juni 2019

12u46 6 Dendermonde Aan de zevende editie is het festival Bruisrode Pleint in Baasrode dit weekend toe. Het eventteam van handelsvereniging Bruisend Baasrode zorgt er dit jaar voor dat bezoekers ook kunnen relaxen in een ‘Chill Out Zone’. Tussen de vele live optredens is Get Ready de top van de affiche.

Het was indertijd de heraanleg van het Dorpsplein van Baasrode dat de handelskern aanzette om op deze site iets te organiseren voor de Baasroodse inwoners. Het festival Bruisrode Pleint was van meet af aan een succes. Daar bouwen de organisatoren nu op voort. “Ons vast concept om iedereen uit het dorp te laten meevieren en ambiance maken, met live optredens en animatie voor kinderen, daar houden we aan vast”, zegt Pascale Dhaen van het eventteam. “Maar er zijn ook een aantal nieuwigheden. Zo voorzien we voor het eerst wat zitplaatsen in een chill out zone. En kinderen zullen zich op een Go-Cartcircuit kunnen uitleven door te racen over hindernissen en door water.”

Bruisrode Pleint biedt ook heel wat muziek. Om 18.30 uur trekt DJ Funnick het muzikaal programma op gang. Om 19 uur treedt De Schil, een coverband met Nederlandstalige nummers, op. Nadien volgt Johnny’s Little Drumsticks en om 22.15 uur staat Get Ready op het podium. Na dat optreden kunnen feestvierders nog voort plezier maken tijdens een after party met DJ Pipse.

Het festival vindt plaats op zaterdag 15 juni. Naar aanleiding hiervan worden het plein en de parkeerplaatsen naast het plein afgesloten voor het verkeer. Er geldt ook een parkeerverbod. Iedereen is vanaf 14 uur welkom op het dorpsplein in Baasrode. De toegang is gratis.