Ook Appels krijgt eigen trage wegen-plan Nele Dooms

05 september 2019

15u05 1

Ook Appels krijgt een eigen trage wegen-plan. Dat moet er voor zorgen dat er betere verbindingen voor zwakke weggebruikers ontstaan. De voorbije maanden waren vrijwilligers, leden van Regionaal Landschap Schelde-Durme en stadspersoneel bezig met alle bestaande en recent verdwenen kerkpaden en voet- en veldwegen in Appels in kaart te brengen. Het resultaat is een overzichtelijke kaart met alle trage wegen op. De volgende stap is nu dat alle gebruikers en organisaties, zoals scholen, landbouwers, jeugdbewegingen, wandelclubs en verenigingen van Appels, deze trage wegen evalueren en opmerkingen en suggesties geven. Zo wordt duidelijk welke trage wegen belangrijk zijn en welke beter kunnen. Om een eerste aanzet tot deze evaluatie te geven, vindt een informatieavond plaats op 12 september. Geïnteresseerden kunnen terecht in gemeenteschool Appelbloesem, aan de Heirstraat in Appels. Aanwezigen krijgen er meer toelichting over het project en komen te weten hoe ze kunnen meewerken. Info: lies@rlsd.be.