Ooit Vrij, met beelden vanuit Dendermondse gevangenis, genomineerd voor Rockie Award Nele Dooms

22 april 2020

15u09 14 Dendermonde Het televisieprogramma ‘Ooit Vrij’, Het televisieprogramma ‘Ooit Vrij’, waarvoor ook gefilmd werd in de gevangenis van Dendermonde , is in Canada genomineerd voor de prestigieuze Rockie Award. Het is één van de meest vooraanstaande competities voor televisie en digital content.

‘Ooit Vrij’ was in het najaar 2019 te bekijken op televisiezender VIER. De docureeks van Woestijnvis toont hoe gedetineerden klaargestoomd worden om hun plek in de maatschappij weer op te nemen na hun tijd in de gevangenis. Daarvoor werden ook opnames gemaakt in de gevangenis van Dendermonde. Cameraploegen volgden er Natalie Valcke en Els Speleman die er aan de slag zijn als psychologen.

Dat de reeks genomineerd is voor een Rockie Award van het World Media Festival in het Canadese Banff, heeft de festivalorganisatie zelf bekendgemaakt. Het prestigieuze Festival bestaat al veertig jaar en vormt één van de meest vooraanstaande competities voor televisie en digital content. ‘Ooit Vrij’ is genomineerd in de categorie ‘Reality: Docusoap & Docuseries’. De winnaars worden bekend gemaakt op 15 juni. Ondertussen is er ook al een tweede seizoen in de maak van het programma ‘Ooit Vrij’, dat dit najaar te zien zal zijn op VIER.