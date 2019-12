Onzekere toekomst Terrasjesavonden op Grote Markt zorgt voor commotie: “Budget zomeranimatie blijft, maar kan in andere vorm” Nele Dooms

17 december 2019

16u08 18 Dendermonde Blijven de Terrasjesavonden in de zomer, die elke donderdag een pak volk naar de Grote Markt in Dendermonde lokken, bestaan of niet? Die vraag veroorzaakt momenteel heel wat commotie in de stad. Oppositiepartij Open Vld vreest voor het voortbestaan en noemt dergelijke beslissing onbegrijpelijk. Schepen Dieter Mannaert (CD&V) kadert: “Er is nog altijd hetzelfde budget voor zomeranimatie, maar of die nog in de vorm van Terrasjesavonden zal plaatsvinden, zal van de horeca zelf afhangen.”

Oppositiepartij Open Vld baseert zich op een aantal nota’s in het kader van het nieuwe meerjarenbeleidsplan van het Dendermondse stadsbestuur om de toekomst van de Terrasjesavonden in vraag te stellen. “We merkten in de begroting een verschuiving van een bedrag van 35.000 euro op”, zegt raadslid Gino Van der Vreken (Open Vld). “Dat geld diende tot nu toe voor de organisatie van de Terrasjesavonden, maar zou nu verschoven worden ten koste van die donderdagavonden. Nochtans zijn die animatieavonden al jaren steevast een schot in de roos. Ze lokken een massa volk en doen de horecazaken, die het niet altijd makkelijk hebben, goed. Dat de Terrasjesavonden zouden afgevoerd worden, vinden we dan ook onbegrijpelijk.”

De onduidelijke toekomst van de Terrasjesavonden verspreidt zich als een lopend vuurtje door de stad en zorgt voor heel wat commotie. “Waar is ons stadsbestuur in godsnaam mee bezig”, vragen Dendermondenaren zich af. Of “Anders moeten ze al het plezante afpakken. Is dit hoe Dendermonde aantrekkelijker en amusanter moet worden?” Anderen werpen op: “De stad is nu al dood en dan verdwijnt dit ook nog.”

Bal ligt in kamp van horeca

Schepen van Toerisme en Stadspromotie Dieter Mannaert (CD&V) noemt al de commotie echter te voorbarig. “Laat één ding duidelijk zijn: die 35.000 euro blijft voorbehouden voor zomeranimatie in onze stad”, zegt hij. “Maar of dat in de vorm van Terrasjesavonden zal zijn, daarvoor ligt de bal in het kamp van de horeca rond de Grote Markt. Al voor de zomer van 2019 hadden we met hen een overleg over de invulling van de zomer van 2020. Voor onze stadsdiensten wordt dat een heel intensief jaar, waarbij ze alle drukte rond de Ros Beiaardommegang moeten combineren met zomerprogrammatie. En er zijn nu eenmaal maar 24 uur in een dag. Daarom is de horeca gezegd dat we het budget van de Terrasjesavond gerust willen houden, maar dat ze organisatie ervan zelf in handen moeten nemen. In januari plannen we een nieuw overleg om te kijken hoe ver ze daarmee staan.”

Schepen Mannaert wil in januari ook een subsidiereglement gestemd zien door de Dendermondse gemeenteraad. “Dat zal dienen om die 35.000 euro in de vorm van toelagen uit te keren aan iedereen die in de zomer op een plein, in het centrum of de deelgemeenten, iets wil organiseren”, zegt hij. “Is dat de Grote Markt, dan is dat OK. Maar komen er valabele voorstellen uit deelgemeenten of voor andere andere pleinen, dan kan dat ook. Alle voorstellen zullen afgewogen worden.”

Gevulde zomer

Mannaert benadrukt bovendien dat de zomer in Dendermonde er nog altijd gevuld zal uitzien. “We voorzien opnieuw een tweedaagse taptoe tijdens het eerste weekend van juli. Vieringen op 11 juli en 21 juli blijven behouden. Jazz in het Park staat op de agenda, net als de gesmaakte formule van een Dendermondse avond in augustus. En dat allemaal bovenop de vele activiteiten rond het Ros Beiaard.”