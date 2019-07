Onze weekendtips voor de Denderstreek, het Waasland en Dendermonde Sam Ooghe

04 juli 2019

11u36 0 Dendermonde Geen idee wat te doen dit weekend? Onze redactie zet voor u vijf tips op een rijtje. Feest, feest, feest, natuurlijk, een beetje cultuur mag ook, en uiteraard: koers.

1. Fantasia Festival: stevig feestje in Hamme

Hét evenement in het Waasland dit weekend is zonder enige twijfel het Fantasia Festival in Hamme. Met Regi, Yves V, Dimaro, DJ Coone, Mark With a K en Gers Pardoel strikte de organisatie een handvol topnamen, die een voor een garant staan voor een stevig feestje. Als u zich dus afvraagt waar iedereen toch heen is, zaterdag van 13 tot 1 uur: wellicht moet u ze zoeken in de buurt van de Vossestraat. Tickets zijn nog steeds beschikbaar op de site van het festival.

2. Driedubbel feest in Oudegem

Het jaarlijkse festival Fiesta Aaghem in Oudegem groeide de voorbije twaalf jaar uit tot een absolute referentie. Dit jaar zette de organisatie alles op alles, en wordt het feest een ware drieklapper. Drie feestjes, met telkens een ander thema en een andere sfeer. Voor Fiesta Loca op vrijdagavond wordt de site omgebouwd tot een ‘Wild West’-filmset. Fiesta4Kids op zaterdagnamiddag, in Oosterse sfeer, is er voor de jongsten. Zaterdagavond staan live optredens in exotische sferen op het menu. Genoeg voer voor een topweekend dus - en wie niet kan wachten, bekijkt maar beter al even de mooi ingeklede website op www.tpyl.be.

3. BOEF: Festival voor de smaakpapillen op Heldenplein

Liefde gaat door de maag. Dat bewijst het foodtruckfestival BOEF dit weekend al voor het vierde jaar op rij. Op zaterdag en zondag brengt de vzw City Sounds tal van foodtrucks samen in een gezellige setting, met live muziek, kinderanimatie en frisse zomerse drankjes, op het Heldenplein in Dendermonde. De vorige editie lokte meer dan 3.000 bezoekers. En voor u denkt, ‘wéér hamburgerkramen’, legde de organisatie ons uit dat er naast de klassieke hap ook vegetarische gerechten, wereldkeuken en zuiderse specialiteiten op het menu staan. “Aan een democratische prijs. Zo kunnen mensen aan de diverse standjes proeven zonder veel geld kwijt te zijn.”

4. ‘Made by Children’: confronterende expositie over kinderarbeid

Het hoeft niet altijd feesten en eten te zijn. Vanaf dit weekend kan u op de Markt in Lokeren, in het Stadsmuseum, terecht voor de veelbesproken expositie ‘Made by Children’. De tentoonstelling werd twee jaar geleden zeer druk bezocht in het Gentse industriemuseum, en verhuist nu naar Lokeren. De expo vertelt het verhaal van Norbertine, een jonge haarsnijdster, en stelt zo vragen over wat kinderarbeid is, waarom het gebeurde, en hoe onze kijk op kinderen en werken in de loop der jaren veranderd is.

5. Festival Pedal: een feestje buiten categorie

Dit weekend is de Tour de France in het land - en dat zal de organisatie geweten hebben. Het toppunt van de Belgische passage is de beklimming van de mythische Muur van Geraardsbergen. Voor de gelegenheid staat Festival Pedal op het programma, dat een volledige en gratis daginvulling biedt voor jong en oud. Een volksfeest voor 30.000 bezoekers, daaraan kan u zich verwachten, met veel muziek, eten en drinken, en natuurlijk de passage van ‘s werelds grootste rittenkoers. Kom op tijd, is de boodschap, en blijf laat: want koers is feest.