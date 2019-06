Onze tips voor het weekend:

van Denderpop tot Repmondrock Antony Statius

21 juni 2019

14u18 0 Dendermonde Nog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips van onze redactie.

1. Denderpop (Dendermonde)

Het Dendermondse festival Denderpop bestaat tien jaar. Een reden te meer om vrijdag en zaterdag af te zakken naar het stadspark. Er staan dit weekend dertien artiesten op het podium, waaronder Regi, Radio Guga, DJ F.R.A.N.K., Level Six en Gunter D. Als nieuwigheid is er dit jaar de DJ-stage, waar vijf jonge DJ’s plaatjes mogen draaien voor een groot publiek. De toegangsprijs bedraagt 4 euro voor vrijdag, 6 euro voor zaterdag en 8,5 euro voor twee dagen. Meer info en tickets via www.denderpop.be.

2. Grote Prijs Stad Lokeren

Voor de sportliefhebbers is er op zondag 23 juni de atletiekwedstrijd Grote Prijs Stad Lokeren. Onder meer atleten als Philip Milanov (dicht bij de WK-limiet in het discuswerpen), de nationale aflossingsploegen 4x100m, hoogspringer Bram Ghuys en meerkampers Hanne Maudens en Niels Pittomvils meldden zich reeds aan. Ze krijgen tegenstand van atleten van wereldniveau, die hen zullen leiden tot het breken van hun records. De deelnemerslijst oogt kwalitatief en met meer dan duizend inschrijvingen kwantitatief indrukwekkend. Het organisatiecomité GP Stad Lokeren bevestigt hiermee haar reputatie als grootste atletiekwedstrijd in het Waasland.

Afspraak vanaf 12 uur aan het Oscar Van Rumst-stadion in de Sportlaan. Meer info via www.gpstadlokeren.be.

3. Cultuurcaravaan in Zottegem

Cultuurkaravaan slaat op zondag 23 juni zijn tenten op in de Zottegemse deelgemeente Leeuwergem. Voor de vijfde editie van het succesvolle mini-straattheaterfestival trekt Cultuurkaravaan naar het dorpsplein voor een ruilpicknick. Daarna kan iedereen een hele namiddag lang genieten van straattheater, animaties, muziek en spel. Je kan je conditie testen tijdens het fietsen op rollen, deelnemen aan een levensechte kicker of de fototentoonstelling van Objectief Reflex bezoeken. Alle activiteiten zijn gratis. Vele zijn doorlopend, andere beginnen op een vast tijdstip.

Het volledige programma kan je vinden op www.cczoetegem.be of www.zottegem.be.

4. Balinees Feest (Waasmunster)

Zondag ligt Bali weer voor één dag in Waasmunster tijdens het Balinees feest bij Prananatha. De meubelspecialist nodigt de Belgisch-Balinese gemeenschap uit en zij zullen offers brengen aan hun goden en traditionele dansen opvoeren. Je kan er ook genieten van regionale gerechten en een lekker Balinees biertje. Iedereen is van 10 tot 18 uur welkom in het Prananatha-filiaal in de Vortekoestraat 141 in Waasmunster. Deelnemen is gratis, maar inschrijven gewenst. Meer info via de Facebookpagina Balinees feest bij Prananatha.

5. Repmond Rock (Kruibeke)

In Rupelmonde gaat de zomer traditioneel van start met Repmond Rock. Dit festival vindt op vrijdag en zaterdag plaats op ‘t eilandje in Rupelmonde, langs de oevers van de Schelde. Op vrijdag is er een gratis zomerbar met de winnaars van de DJ-contest en op zaterdag starten de optredens vanaf 16 uur. Op de affiche staan Loozit, Omar Dahl, K1D, Double D, Tessa Dixson, Shizzle Le Sauvage, Gestapo Knallmuzik, Omdat het kan soundsystem ft. Average Rob, The Van Jets en Ed & Kim.

Alle praktische info vind je via www.repmondrock.be.