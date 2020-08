Onweer kan pret Rosse Buurten Radio niet bederven Nele Dooms

13 augustus 2020

20u45 0 Dendermonde Ook Dendermonde ontsnapte donderdagavond niet aan hevige onweers- en regenbuien. Net op dat moment vond een nieuwe uitzending van Rosse Buurten Radio plaats. Maar dat kon de pret niet bederven. Presentatoren Dominique Van Malder en Joris Hessels ontvingen hun praatgasten met evenveel enthousiasme. Door de speakers klonk zelfs “Laat de zon in je hart” van Willy Sommers.



Voor de Rosse Buurten Radio werkt het Dendermondse cultuurloket samen met Cirq vzw. Deze laatste trekt met het radioprogramma “Blokbusters” heel Vlaanderen rond en zorgt telkens voor een gezellige en sfeervolle avond. Een mobiele, doorzichtige radiostudio, klein podium en gesprekstafel worden opgesteld en vervolgens gaan de radiopresentatoren van Cirq vzw aan de slag, met allerlei gasten die iets betekenen voor de buurt. Dat levert leuke babbels op, afgewisseld met muziek. Het “Rosse Buurten”-tintje dat het programma in Dendermonde krijgt, is gebaseerd op een folkloristische stoet die als opwarmer voor de Ros Beiaardommegang moest dienen.

Donderdagavond vond de wekelijkse uitzending plaats vanop het terrein van lokaal dienstencentrum De Zonebloem in Sint-Gillis-Dendermonde. Als gasten waren onder andere DJ Eddy Delwhite, auteur Louis Van Dievel, illustratrice Katrijn Jacobs, de mannen van de Orde der Stalhouders en Rudy Putteman, goed bekend in het verenigingsleven en een van de stuwende krachten achter de Rosse Buurten, te gast. Die laatste moest zijn uitleg in de gietende regen, gewapend met paraplu, doen, want net toen het zijn beurt was brak een wolkbreuk met hevige donderslagen los. Niet alleen Sint-Gillis, maar heel Dendermonde kreeg overigens flink wat regen te slikken.