Ontsmettingsalcohol vat spontaan vuur in garage, schade beperkt Koen Baten

18 mei 2020

10u53 4 Dendermonde In de Petrus Van Bavegemstraat in Baasrode is maandagochtend rond 10 uur een kleine brand ontstaan in een garage van een woning. Buurtbewoners merkten plots rookontwikkeling op uit de garage en verwittigden de brandweer.

Het bleek te gaan om ontsmettingsalcohol die spontaan vuur had gevat in de garage. Vermoedelijk lagen enkele vodden te dicht op elkaar waardoor de ontbranding ontstond. De politie was snel aanwezig en kon erger vermijden, waarna de brandweer alles snel onder controle had. De schade in de garage bleef minimaal. Er vielen geen gewonden.