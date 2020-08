Ontharding en nieuw groen voor Sint-Jorisgilde en zo komen er in toekomst nog meer projecten Nele Dooms

28 augustus 2020

15u00 0 Dendermonde De Sint-Jorisgilde, de wijk vlakbij de Oude Dender in het stadscentrum, krijgt meer groen. Het stadsbestuur laat daarvoor een zone ontharden en opnieuw aanplanten. Later volgen er op andere plaatsen nog gelijkaardige projecten.

De Sint-Jorisgilde in Dendermonde beschikt momenteel over een verharde zone in de wijk die momenteel geen enkele functie heeft. Het schepencollege besliste dat deze zone onthard zal worden. “In de plaats planten we een nieuwe boom”, zegt schepen van openbare werken Leen Dierick (CD&V). “De boom die verderop in het voetpad staat, zal wel verdwijnen. Die moet gerooid worden omdat hij een ziekte heeft. Naar aanleiding hiervan wordt het voetpad opnieuw aangelegd. Op het stuk tussen deze zone en het Sasbrugje planten we ter compensatie nog drie extra bomen aan.”

Bedoeling is dat deze werken nog in het najaar van 2020 zullen plaatsvinden. In de toekomst zal het stadsbestuur nog meer inzetten op ontharden van percelen. “Dat kunnen grotere projecten zijn, maar ook kleine ingrepen”, zegt schepen van milieu Marius Meremans (N-VA). “Dit is nodig om meer groen en zuurstof te krijgen in onze drukke kernen. Door het vele beton en verhardingen ligt de temperatuur er altijd hoger. Extra groen doet dat weer zakken en maakt de kernen leefbaarder.”