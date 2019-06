Onthaalmama Els Claes viert dubbel feest: 50ste verjaardag en 21 jaar kinderopvang Nele Dooms

Met een groot en gezellig tuinfeest vierde Els Claes, onthaalouder in de Weidestraat in Sint-Gillis, een dubbele verjaardag. Mama Els werd vijftig jaar en vangt 21 jaar kindjes op. “Tijd om eens goed te vieren”, zegt ze. En dus nodigde ze alle kinderen die ooit bij haar opgevangen werden, samen met hun ouders uit. “In die ruim twintig jaar heb ik zeker tachtig kinderen de revue zien passeren”, vertelt Moeke Els. “Hoewel ik kinderverzorgster van opleiding was, had ik aanvankelijk een job in de supermarkt Nopri in Zele. Maar eens mijn eigen kinderen geboren, wilde ik vaker bij hen zijn. Daarom maakte ik de ommezwaai naar kinderopvang. Ik heb het me in al die jaren nog nooit of te nimmer beklaagd. Ik doe dit met hart en ziel en zie al die kindjes doodgraag. Met dit feest nu is het voor velen een blij weerzien.”