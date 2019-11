Onthaald als helden op school! Broers Cassiman beleven eerste dag als Vier Heemskinderen Nele Dooms

07 november 2019

11u07 6 Dendermonde Voor de broers Maarten (15), Wout (11), Stan (9) en Lander (9) was het donderdag de allereerste dag als Vier Heemskinderen. Die startte zoals elke dag: met het ontbij, om vervolgens naar school te gaan. Al moesten de broers wel nog altijd bekomen van wat ze woensdagavond meemaakten. “Het was zo overweldigend. We zijn serieus onder de indruk”, zeggen ze. Op school werden ze alvast onthaald als helden.

Wat nemen de Vier Heemskinderen als ontbijt? Die eten ook gewoon speculoospasta en cornflakes met melk. Al gebeurde dat donderdagochtend, na een korte nacht, wel met kleine oogjes. Het verslag over de avond voordien in Het Laatste Nieuws werd wel enthousiast gelezen. Op de achtergrond speelde de radio, ook al met overal nieuws over de nieuwe Heemskinderen. “We zijn nog moe van gisteravond”, bekent Wout. “Zoveel aandacht, filmmomenten en vragen van journalisten, het hield niet op. We waren echt overdonderd. We hebben nog nooit in heel ons leven zoveel aandacht gekregen. Deze nacht hebben we goed geslapen. Al ben ik wel een paar keer wakker geworden met de vraag ‘we zijn toch niet gefopt? Dit is toch geen grap?’ Maar het is allemaal echt en we zijn alle vier echt blij met de titel.”

Maarten kan het nog altijd amper geloven dat hij en zijn broers echt de Vier Heemskinderen zijn. “We hebben heel veel stress gehad en dachten echt dat we zouden afvallen omdat we niet onafgebroken in Dendermonde hadden gewoond. Maar toen bleek dat dit ook voor de andere gezinnen het geval was, werd vervolgens snel duidelijk dat wij aan de meeste criteria voldeden. Wat een opluchting! Ik werd ook meteen overstelpt door enthousiaste reacties van klasgenoten.”

Extra oefeningen lenigheid

Die klasgenoten, van het vierde jaar Humane Wetenschappen in het Oscar Romerocollege ontvingen Maarten met applaus eens de schooldag gestart. Ze blijken bij de grootste supporters van de jongen. “De meesten van ons hebben woensdagavond op de voet proberen volgen wat er gebeurde tijdens de aanstelling”, zegt Jean De Saedeleir. “We zijn allemaal razend enthousiast en trots op Maarten.” Directeurs Tomas De Wilde en Merel Henau zochten de klas op met felicitaties en klastitularis Katrien Van der Jeught, op en top echte Dendermondenaar, is trots met een Heemskind in haar klas. “We hebben op onze school nu een echte Bekende Dendermondenaar, een celebrity zeg maar”, zegt directeur De Wilde. “Dit is een unicum voor onze school en iedereen is superfier.”

Ook de tweeling Lander en Stan werden bij aankomst op de speelplaats van de basisschool van het Oscar Romerocollege aan het Sas meteen omstuwd door kinderen. Knuffels en gejoel waren hun deel, en heel veel vragen. Over zwaarden en harnassen bijvoorbeeld. “Met zwaarden op het Ros Beiaard, dat gaat supercool zijn”, antwoordden Lander en Stan geduldig. “En we denken dat die harnassen ons ook lekker warm gaan houden.” Ook turnjuf Nancy was er als de kippen bij met gelukwensen. “Ik ga in de turnlessen extra oefeningen op lenigheid geven”, belooft ze. “Ik heb er nu al bewondering voor dat jullie zoveel uren in split op het Ros Beiaard gaan moeten zitten.” Pech voor meisjes die Heemskind Stan graag aan de haak willen slaan overigens: de jongen heeft al een liefje, Sofie. Die had een leuk cadeautje en kaartje voor haar held klaar.

Aftellen naar officiële aanstelling

Ondertussen zat Wout al in de rekenles in het zesde leerjaar. Want ook Heemskinderen moeten opletten in de klas en oefeningen maken. Maar in het klaslokaal hing wel een zekere spanning van fiere medeleerlingen. “Toen mama vertelde dat de Cassimans gewonnen waren, ben ik gewoon compleet door het dak gegaan”, zegt Seth. “Iedereen vindt dit supertof.” Dat beaamt ook juf Karen. “We gaan hier vandaag in de klas nog veel over praten”, zegt ze. “Wat een eer hebben wij om een Heemskind in ons midden te hebben.”

Ondertussen kunnen Maarten, Wout, Stan en Lander de weken beginnen aftellen naar hun officiële aanstelling. Dat zal gebeuren tijdens de jaarlijkse Nieuwsjaarsreceptie van de stad, op de Grote Markt, op zondag 5 januari. De vorige Vier Heemskinderen, de broers Van Damme, zullen dan officieel de zwaarden overhandigen. Iedereen zal welkom zijn om dat plechtig moment mee te maken.