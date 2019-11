Ontbijt, workshops en vooral veel verhaaltjes tijdens Boekstartfeest Nele Dooms

24 november 2019

12u12 0

In de bibliotheek van Dendermonde stond zondagochtend het tweejaarlijkse Boekstartfeest voor peuters op het programma. In Zaal ‘t Sestich waren daarom alle Dendermondse peuters tussen 0 en 3 jaar uitgenodigd voor een gezellig ontbijt. Bovendien stonden allerlei workshops en activiteiten op de agenda, zoals babymassages en muziek. Maar het hele gebeuren draaide natuurlijk het meest rond boeken en verhaaltjes. “Bedoeling van het Boekstartfeest is dan ook om kinderen al van zo jong mogelijke leeftijd in contact te brengen met boekjes en lezen”, zegt bibliotheekdirecteur Wendy Van den Abbeele. “Zo willen we hen van kleinsaf aan in contact brengen met het plezier van lezen. Het is bewezen dat dit goed is voor hun ontwikkeling.” Eén ding is zeker, het feestje viel goed in de smaak bij de meer dan 250 baby’s, peuters en hun ouders die hier aan meededen.