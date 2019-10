Onrust over afschaffen marktdag op 11 november: schepen bereid om zaak nog eens te bekijken Nele Dooms

09u10 0 Dendermonde Schepen van markten Martine Van Hauwermeiren (CD&V) is bereid om nog eens te bekijken of de marktdag op maandag 11 november niet hoeft afgeschaft te worden. Dat zegt ze in een reactie op de heisa die maandag ontstaan was op de wekelijkse maandagmarkt in het stadscentrum.

Het bericht ging voorbije maandag als een lopend vuurtje tussen de marktkramers dat de markt op 11 november zou afgeschaft worde,n omdat de jaarlijkse optocht “Vier Vrede” dan moet plaatsvinden. Dendermondse scholen en academies werken daar aan mee en bij het gebeuren hoort een stoet van aan de dekenale O.L.Vrouwekerk, via de Vredesboom in de Franz Courtensstraat, naar het oorlogsmonument op het Heldenplein. Door het parcours van de markt dus. Omdat er geen eenduidige communicatie over de beslissing bleek, zorgde dat voor wrevel en onrust bij de marktkramers. “Bovendien is 11 november een verlofdag en dus één van onze beste dagen omdat er dan meer volk naar de markt kan komen”, klonk het.

Volgens schepen Van Hauwermeiren wordt overwogen om de marktdag af te schaffen “uit veiligheidsoverwegingen”. “Volgens instanties zoals politie en brandweer zou het niet verantwoord zijn om zoveel volk van de optocht door de marktkramen te sturen”, legt ze uit. “Marktkramen verplaatsen gaat niet, omdat de beide parcours eigenlijk zo goed als helemaal overlappen. Ook de optocht een ander traject voorzien kan niet omdat er enkele stops bij horen waar teksten worden voorgelezen. Toch is binnen het schepencollege nu beslist om nog eens te bekijken of er geen mouw aan te passen valt.”

Dat moet snel gaan, want de beslissing over de marktdag moet door de gemeenteraad goedgekeurd worden. Die vindt volgende week woensdag plaats en de agenda daarvoor moet kortelings de deur uit.