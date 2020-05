Onrust in natuurgebied Vlassenbroek: al minstens drie honden liepen vergiftiging op na zwempartij in nieuw aangelegd overstromingsgebied Nele Dooms

07 mei 2020

12u17 96 Dendermonde Hondenbaasjes letten maar beter op als ze met hun huisdier gaan wandelen in het nieuwe gecontroleerde overstromingsgebied in de polder van Vlassenbroek dat volop in aanleg is. Vlakbij de nieuwe dijk liepen al minstens drie honden vergiftiging op na een zwempartij in een nieuw aangelegde waterplas. Bij één van de dieren werd het verboden, zware gif Tinec ontdekt.

De lokale politie van Dendermonde kreeg de voorbije tijd verschillende aangiftes binnen van hondeneigenaars die hun geliefde huisdier vergiftigd zagen worden. Midden april al kwam een eerste melding binnen. Een Duitse herder die in de waterplas vlakbij de nieuwe compartimenteringsdijk gezwommen had, overleed nadat hij eerst hevig begon te braken. Het dier werd vrijwel meteen onwel nadat hij uit het water was gekomen en moest door zijn baasje naar huis gedragen worden. Er kon geen hulp meer baten.

Op 5 mei deed zich een gelijkaardig incident met een Golden Retriever voor. Toen het dier uit het water kwam, begon het hevig over te geven. De eigenaar ging meteen met de hond naar de dierenarts. Die ontdekte dat de hond vergiftigd was. Dit dier is gelukkig wel aan de beterhand, maar blijft nog altijd in observatie.

Nog geen dag later, op 6 mei, werd alweer een volgende hond slachtoffer. Het dier was door de eigenaar even losgelaten ter hoogte van de nieuwe dijk en dronk van het water. Op de terugweg begon de hond over te geven. Hij werd meteen naar de dierenkliniek gebracht en het is nog bang afwachten of het dier het zal halen.

Dit zijn alleen maar de gevallen waarvoor aangifte gedaan werd bij de politie. Er zouden ook nog andere gevallen zijn van honden die misselijk zijn en overgeven nadat ze in dit gebied in de buurt van de compartimenteringsdijk aan het water wandelden. Voorlopig is er geen duidelijkheid over wat er precies aan de hand is.

Tinec

Wel werd het braaksel van de laatste hond in de dierenkliniek onderzocht. “Daar bleek een stuk vis in te zitten, dat gele staafjes en zwart-paarse korrels bevatte”, weet korpschef van de lokale politie van Dendermonde Patrick Feys. “Blijkbaar zou het om Tinec gaan. Dat is een heel zwaar vergif waar geen tegengif voor bestaat. Het werd vroeger in de landbouw gebruikt, maar is ondertussen al lang verboden.”

In het braaksel van een hond vonden we een stuk vis dat gele staafjes en zwart-paarse korrels bevatte. Blijkbaar zou het gaan om Tinec. Dat is een heel zwaar vergif, waar geen tegengif voor bestaat. Korpschef Patrick Feys

Dierenliefhebbers reageren ondertussen geschokt op de situatie. Of er een persoon met slechte intenties in het spel is die in het natuurgebied vergif dropt, is voorlopig een raadsel. In het gebied zou in de jaren zeventig en tachtig ooit ook een enorme stortplaats actief geweest zijn, waar heel wat afval uit de wijde omgeving gedumpt werd. Ook of dit mogelijk een rol speelt, is niet duidelijk. De politie start een onderzoek.

Waterstalen

In afwachting van meer duidelijkheid doet de lokale politie een oproep om honden zeker aan de leiband te houden en 101 te bellen als iemand iets verdachts opmerkt. Ook schepen van Dierenwelzijn Tomas Roggeman (N-VA) onderneemt actie. “Onze stedelijke milieudienst zal waterstalen nemen van deze locatie”, zegt hij. “In afwachting van de resultaten zullen we een bord plaatsen met een waarschuwing voor hondenbaasjes.”