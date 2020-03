Onrust gevangenis Dendermonde: 95 gedetineerden weigeren weer naar binnen te gaan na wandeling ttr

14 maart 2020

12u18

Bron: belga 112 Dendermonde In de gevangenis van Dendermonde weigeren 95 gedetineerden weer naar binnen te gaan na de ochtendwandeling. Ze eisen dat het bezoek opnieuw wordt toegelaten en willen mondmaskers. Er is kleding in brand gestoken en de toestand is er onrustig, meldt het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen.

De gedetineerden staken aan de ingang van de wandeling en aan de muren kleding in brand. Er is rookontwikkeling ontstaan, ook in de cellen. De politie en brandweer zijn opgevorderd, aldus Kathleen Van De Vijver, woordvoerder van het gevangeniswezen. De gevangenen weigeren sinds 11.15 uur opnieuw binnen te gaan.

In het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, is de gemeenschappelijke wandeling voor de gevangenen nog toegestaan. Bezoek is weliswaar opgeschort tot en met 3 april. Als compensatie hebben gedetineerden 20 euro extra belkrediet gekregen om in contact te blijven met hun familie en vrienden.

“De toestand is nog altijd niet opgelost”, zegt burgemeester Piet Buyse van Dendermonde. “Ze willen mondmaskers omdat ze ook ongerust zijn over het coronavirus, maar ze zijn ook ontevreden dat het bezoekrecht is afgeschaft. Ze willen dat de regeling versoepeld wordt, maar de maatregelen gelden ook in de ziekenhuizen en rusthuizen dus dat is weinig realistisch. Onze mensen zijn ter plaatse en onderhandelen nu met de gedetineerden. Ik heb er vertrouwen in dat het snel tot een oplossing zal komen.”