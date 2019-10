Onrust en wrevel bij marktkramers over plannen om marktdag op 11 november af te schaffen: “Nul communicatie om één van onze beste dagen af te pakken” Nele Dooms

07 oktober 2019

15u43 0 Dendermonde Er heerst onrust en wrevel bij de marktkramers in Dendermonde. Aanleiding zijn de plannen van de stad om de wekelijkse marktdag op 11 november af te schaffen, omdat dan de optocht van Wapenstilstand in het stadscentrum plaatsvindt. “Dit is niet alleen spelen met onze inkomsten, maar ook de communicatie hierover laat te wensen over”, klinkt het boos.

Het is een turbulente marktdag geworden maandagvoormiddag in Dendermonde. Tussen de marktkramers ging het als een lopend vuurtje rond: het schepencollege wil de wekelijkse marktdag van 11 november afschaffen. Op de dag van de Wapenstilstand plant de stad ook dit jaar immers haar jaarlijkse optocht “Vier Vrede”. Dendermondse scholen en academies werken daar aan mee en bij het gebeuren hoort een stoet van aan de dekenale O.L.Vrouwekerk, via de Vredesboom in de Franz Courtensstraat, naar het oorlogsmonument op het Heldenplein. Die Wapenstilstand valt dit jaar op een maandag en het parcours overlapt met de straten waar wekelijks marktkramen staan.

Een officiële brief of communicatie hebben de marktkramers niet gekregen, maar het bericht gaat wel al mondeling rond. En dat zorgt voor serieus wat onrust. “Veertig jaar sta ik hier al in Dendermonde op de markt, nog nooit is een marktdag afgeschaft”, zegt marktkramer Rudy Steyaert. “De manier waarop we dit moeten vernemen, tart alle verbeelding. Via via krijgen we dit van elkaar te horen, overigens als het al bijna 11 november is. Veel tijd om nog andere schikkingen te treffen is er op deze manier ook al niet.”

Martine Legelle, die met een kraam met lingerie op de markt staat, heeft ook haar bedenkingen bij de gang van zaken. “Omdat ook ik het gerucht opving, heb ik zelf mijn stoute schoenen aangetrokken en ben op de marktleidster afgestapt”, vertelt ze. “Zij bevestigde dat er op 11 november geen markt zal zijn, maar dat de brief nog moest verstuurd worden. Straf dat we zelf moeten gaan vragen om duidelijkheid.”

De martkramers spreken bovendien van “broodroof”. “De marktdag op 11 november afschaffen, is allesbehalve een goede zaak voor ons”, zeggen Martine Vael, die in damestextiel doet. “Dit is een verlofdag en dat betekent extra volk en dus extra klanten op de markt. We zien op zo’n dagen net mensen die anders niet naar de markt komen. Dat wordt ons nu ontnomen en daarmee snijdt de stad dus in onze portemonnee. En dat op een moment dat het al geen evidente tijden zijn voor de retail, met de concurrentie van online shoppen.”

De handelaars hebben flink wat vragen bij de gang van zaken. “Natuurlijk moet er respect zijn voor plechtigheden om oorlog en wapenstilstand te herdenken. Dat trekt niemand in vraag”, zegt Kim Bosmans van Schoenen Van Tricht. “Maar met wat vindingrijkheid moet er toch een mouw aan te passen zijn, dat beide kunnen plaatsvinden. Voor marktkramen een andere plek zoeken bijvoorbeeld of het parcours van de optocht wat aanpassen. We denken dat beide elkaar zelfs kunnen versterken.”

Met het bericht van de afschaffing van de marktdag op 11 november, gaat bovendien ook nog eens het nieuws dat ook rond de Ros Beiaardommegang in mei twee marktdagen worden afgeschaft: die van maandag voor de stoet en de maandag erna. “Blijkbaar om de opbouw van de tribunes voldoende tijd te geven”, zegt Suzy Suy die mode-accessoires verkoopt. “Maar dat betekent alweer twee verkoopdagen kwijt. En ook dit moeten we via de wandelgangen vernemen. Is het nu zo moeilijk om degelijk te communiceren in plaats van mondelinge berichten lukraak de wereld in te sturen en zo voor onrust te zorgen?”