Online reservatie voor containerpark blijft behouden, maar op twee dagen kan het zonder afspraak Nele Dooms

29 juni 2020

17u53 0 Dendermonde/Lebbeke/Buggenhout/Hamme/Berlare Afvalintercommunale Verko, actief in regio Dendermonde, stuurt haar systeem om de containerparken te bezoeken bij. De voorbije maanden kon dit, naar aanleiding van de coronacrisis, enkel met voorafgaande online reservatie. Voortaan kan het ook opnieuw zonder afspraak, op woensdag en donderdag.

In het begin van de lockdownperiode gingen alle recyclageparken dicht, maar na drie weken openden ze wel weer de poorten met aangepaste dienstverlening. Wie afval wilde brengen, moest eerst online reserveren. Het afsprakensysteem kreeg de voorbije weken heel wat positieve reacties van zowel bezoekers als personeel. “We merken dat de bezoeken vlot en rustig verlopen”, evalueert voorzitter Dirk Abbeloos. “Er zijn geen wachtrijen. Bezoekers hebben bij aankomst onmiddellijk toegang tot het park en weten dat ze maximum een half uur later al opnieuw buiten zijn. Bovendien stellen we ook vast dat ze hun afval vooraf thuis beter sorteren.”

Naar aanleiding van die voordelen heeft Verko beslist om het reservatiesysteem voor vier vaste dagen te behouden. “Vanaf 6 juli is op maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag nog altijd een reservatie vereist”, zegt Abbeloos. “Maar er komen ook twee dagen waarbij bezoekers zonder voorafgaande afspraak op het containerpark terecht kunnen. Dat worden woensdag en donderdag. Zo komen we tegemoet aan de digitale kloof. Niet iedereen heeft toegang tot een computer om online afspreken te maken. En ook wie liever niet gebonden wil zijn aan een afspraak, is op die manier welkom op het park.”